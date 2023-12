Napoli-Inter, probabili formazioni CorSport: torna Osimhen, le ultime su Zielinski ed il terzino sinistro | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Domenica sera allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Inter, sfida cruciale per la squadra di Mazzarri nel tentativo di accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

Napoli-Inter probabili formazioni

Il mister del Napoli recupera Victor Osimhen che tornerà così titolare dopo quasi due mesi d'assenza: con lui in attacco spazio a Politano e Kvaratskhelia, con Lindstrom che tornerà nella lista dei convocati ma si accomoderà in panchina. Confermata la mediana titolare con Anguissa, Lobotka ed il recuperato Zilelinski, mentre in difesa davanti a Meret (confermato), ci sarà la stessa linea a quattro vista a Madrid: sull'out di sinistra spazio ancora a Juan Jesus.

In casa Inter, invece, tornano i titolari dopo il vasto turnover in Champions League: recuperato Dumfries a destra, l'unico assente sarà Bastoni che non sarà rischiato. Spazio in difesa a Darmian, Acerbi e De Vrij, mentre in attacco torna il tandem Lautaro-Thuram.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, De Vrij; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi