Osimhen ritrova Skriniar dopo l'infortunio: il nigeriano è carico, vuole prendersi la rivincita

Notizie Napoli calcio. Uno dei duelli più interessanti di Napoli-Inter sarà quello tra Osimhen e Skriniar. Nella gara d'andata, in uno scontro di gioco, il nigeriano si procurò la frattura dello zigomo e, come riportato da Il Mattino, attende con impazienza questa sfida per prendersi la sua rivincita:

Osimhen Skriniar

Osimhen contro Skriniar, duello nel duello