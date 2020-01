Napoli-Inter, le probabili scelte di Gattuso. Tuttosport: difesa obbligata e dubbio a centrocampo. Ancora panchina per Mertens

Ultime calcio Napoli - E’ stato un Capodanno di lavoro per gli azzurri al Centro Sportivo di Castelvolturno. Luperto recuperato, giocherà con Manolas. Sembrano scontate le conferme di Meret, Di Lorenzo e Mario Rui in difesa. Ci sarebbe anche Ghoulam che viaggia verso una convocazione, anche se con poche possibilità di impiego. A centrocampo Allan e Zielinski sono pronti per farsi scegliere di nuovo da Gattuso.

Come riporta Tuttosport:

"E’ prevedibile il ballottaggio Fabian Ruiz-Elmas per il terzo posto in mediana. Pare che alla fine debba spuntarla lo spagnolo, in corsa per occupare il ruolo di regista in attesa di nuovi arrivi dal mercato. In attacco pochi dubbi sulla conferma del tridente Callejon-Milik-Insigne con Mertens e Lozano di nuovo costretti ad aspettare una chance a gara in corso. Dopo aver vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Gattuso sogna il primo successo al San Paolo. È questo il desiderio espresso nella notte di San Silvestro, trascorsa assieme alla moglie Monica in un albergo nei pressi di piazza del Plebiscito. Solo un brindisi per Ringhio, visto che poche ore dopo era fissato l’allenamento in vista dell’Inter. Per lui è una sorta di derby, avendo legato al Milan i ricordi più belli da calciatore e l’esordio in Serie A da allenatore. Lunedì, un’eventuale vittoria potrebbe avere un sapore ancora più speciale".