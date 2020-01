Napoli-Inter, le probabili formazioni de Il Mattino: c'è Fabian, Di Lorenzo al centro della difesa! [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Questa sera al San Paolo torna un big match, si affronteranno nella penultima giornata del girone d'andata Napoli e Inter. Gattuso ha parlato di ricreare l’entusiasmo al San Paolo, la previsione e? che stasera a Fuorigrotta per la prima partita del 2020 saranno in 35 mila per spingere gli azzurri. Il Napoli provera? a sfatare il tabu?: non vince in casa dal 19 ottobre, il match finito 2-0 contro il Verona.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni secondo l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli-Inter:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

(4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez.