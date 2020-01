Napoli-Inter, Gazzetta esalta Gattuso: lavora nelle macerie dell'ammutinamento e pretende orgoglio e progressi, ritroverà Conte nella notte dei "Sergenti d'Italia"!

Ultime notizie Napoli calcio. Questa sera, ore 20.45, il Napoli tornerà in campo al San Paolo nella prima uscita del 2020: gli uomini di Gattuso, reduci dalla vittoria al fotofinish contro il Sassuolo, ospiteranno l'Inter capolista per proseguire la rimonta alla zona Europa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento degli azzurri ed in particolare del tecnico Gattuso arrivato alla sua terza presenza sulla panchina partenopea:

Gennaro Gattuso

Gattuso sprona il suo Napoli