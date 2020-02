Napoli-Inter, domani in vendita i biglietti! Gazzetta: possibile che si esauriranno in fretta i settori popolari

Notizie calcio Napoli - Esaurito tutto l’anello superiore del San Paolo restano ormai pochi i biglietti disponibili per i settori inferiori dei Distinti e delle Curve, poi si potrà dire che ci sarà il tutto esaurito martedì prossimo per Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions. Ma Napoli si prepara a un altro evento non meno emozionante, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Giovedì 5 marzo si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. E, considerando che il gol segnato da Fabian Ruiz al Meazza ha creato un vantaggio alla squadra di Rino Gattuso, è pensabile che anche in quella occasione il San Paolo si riempirà. Resta aperta fino a oggi la prelazione per gli abbonati. Da domani pomeriggio sarà avviata la vendita per tutti ed è pensabile che si esauriranno in fretta i settori popolari"