Napoli-Inter 0-3, arbitro Massa bocciato dai quotidiani! Voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Inter 0-3, di seguito le pagelle dell’arbitro del match Davide Massa.

Napoli-Inter 0-3, pagelle arbitro Massa

Repubblica 5 - Dubbi per un contatto Lautaro-Lobotka sul primo gol e sul corpo a corpo Osimhen-Acerbi.

Il Mattino 4 - Primo gol viziato da fallo e rigore (netto) negato su Osimhen per il contatto con Acerbi. Nella valutazione dei 4 due episodi chiave, l’arbitro (e il Var) sbagliano ogni cosa. La spalla di Thuram è al di là di Ostigard: giusto annullare gol all’Inter. Sul gol, protesta Napoli per una trattenuta a centrocampo di Lautaro su Lobotka a inizio dell’azione: è fallo evidente. Ed è rigore per gli azzurri: Acerbi da dietro manda giù Osimhen. Non vede neppure un tocco di mano di Augusto al limite dell’area.

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5 - Partita toppata per Massa, il gol dello 0-1 andava annullato, sospetto intervento di Acerbi su Osimhen.

Tuttosport 5 - Episodi che fanno discutere, soprattutto sul primo gol dell’Inter, viziato da un contatto Lautaro-Lobotka.