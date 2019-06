Napoli-Insigne, futuro ancora in bilico! Repubblica: "Feeling meno saldo con Ancelotti, tra i due c'è stato perfino un confronto chiarificatore"

Lorenzo Insigne è un rebus super in Nazionale in bilico nel Napoli. Titola così l’edizione odierna di Repubblica, che parla di un feeling meno saldo con Ancelotti dopo il cambio di ruolo. I due si sono spiegati ma l’addio non è ancora scongiurato, secondo il quotidiano:

“Con Ancelotti il capitano del Napoli ha invece avuto bisogno perfino di un confronto chiarificatore, a fine stagione, a cui hanno partecipato anche De Laurentiis e Raiola. Tutto risolto, o quasi. Sarebbe però un grave errore confermare l’attaccante solo per la mancanza di un’offerta super, di quelle irrinunciabili. Il gol di Atene può mischiare di nuovo le carte”