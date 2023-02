Napoli inarrestabile anche in inferiorità numerica: quarta porta imbattuta consecutiva per Meret

Il Napoli si dimostra una macchina perfetta con Luciano Spalletti che può contare sul miglior attacco e anche la miglior difesa. Con l'Empoli per quasi 30 minuti in inferiorità numerica, eppure è arrivata la quarta porta imbattuta di fila per Meret, l'ultimo gol subito da El Shaarawy contro la Roma.