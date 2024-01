Napoli in ritardo sul mercato: ADL vuole sbloccare il colpo Samardzic, le cifre

Calciomercato Napoli - Napoliin ritardo sul mercato anche se il presidente De Laurentiis sta facendo il possibile per sbloccare alcune operazioni. Il nome in cima alla lista è quello di Lazar Samardzic. Questo quanto scrive Tuttosport sulla trattativa:

Il Napoli ha trovato un accordo con l'Udinese per il trasferimento a una cifra di circa 25 milioni di euro. Ed i contatti con il padre-agente del calciatore sono continui, tanto che pare ci sia l'accordo tra il Napoli e l'entourage del centrocampista serbo: 2 milioni netti all'anno, per 5 stagioni, con bonus a salire. Ogni giorno della settimana che inizia può essere utile per la conclusione della trattativa. La dirigenza del Napoli considera Samardzic il sostituto ideale di Zielinski, ormai destinato all'Inter, che ha presentato una proposta al giocatore valida da giugno: triennale da 4,5 milioni più una commissione d'ingresso.