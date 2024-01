Napoli in emergenza: si ferma anche Ostigard prima di Torino

Napoli - Un Napoli in piena emergenza in questo momento, con Walter Mazzarri che dovrà fare a meno delle assenze di diversi giocatori tra infortuni e Coppa d'Africa. Il Corriere dello Sport analizza la situazione:

Si ferma anche Ostigard prima di partire per Torino. Mancava la gastroenterite, non era neppure (forse) contemplata tra i rischi del mestiere: perché vabbè la coppa d’Africa, che ha «requisito» Anguissa e Osimhen; e passi per la lesione ad un collaterale che a Bergamo il 25 novembre ha «eliminato» Olivera; e ci sta, certo che sì, che una spalla vada dove voglia il destino, com’è capitato a Natan, e che un muscolo penalizzi Meret, però che ci si mettano stomaco ed intestino per risistemare una formazione o una panchina sarà apparso come accanimento.