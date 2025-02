CorSport - Iella Napoli, ma non solo: in 16 giorni è cambiato il destino della squadra di Conte

Notizie Napoli calcio - L'infortunio di Neres è solo l'ultimo problema, in ordine temporale, di una serie di eventi che non stanno facendo passare un periodo tranquillo agli azzurri di Conte.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l'ultimo momento del Napoli, tra infortunio ed un mercato insufficiente:

"Una nemesi: in sedici giorni, dalla vigilia della partita con la Juve a quella con l’Udinese, Conte ha perso tre esterni sinistri in fila. Olivera, Spinazzola e Neres. Senza contare che Buongiorno, il centrale mancino, non gioca dal 14 dicembre: una singolare epidemia. Il record della iella. Ma anche il conto salatissimo di un mercato estremamente insoddisfacente per una capolista, soprattutto alla vigilia del ciclo decisivo per lo scudetto: Kvara è stato ceduto per 75 milioni al Psg ed è arrivato last second in prestito Okafor dal Milan, in enorme ritardo di condizione e non ancora impiegabile dal primo minuto; Conte aveva chiesto un difensore jolly adattabile anche sulle fasce - Danilo - e invece ha soltanto perso in sequenza prima Olivera e poi Spina".