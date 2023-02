Napoli su Hjulmand, il ds del Lecce ammette: "E' pronto per una big, ci sono interessamenti..."

Notizie Napoli calcio - Morten Hjulmand, 23enne centrocampista danese ed attuale capitano del Lecce, ha destato l'attenzione di diversi club tra cui il Napoli.

Proprio di Hjulmand ma non solo, ha parlato il ds dei salentini Pantaleo Corvino ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

Corteggiati sono anche i suoi giocatori del Lecce. Baschirotto, Hjulmand, Strefezza...

«In un periodo in cui di marcatori puri ce ne sono sempre meno, Baschirotto è un ottimo esempio. Hjulmand sta dimostrando sul campo di essere da big e gli interessamenti dei grandi club lo confermano. Strefezza? Non si trova spesso un esterno/seconda punta da 21 gol in una stagione e mezzo».