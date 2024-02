Napoli-Hellas Verona, le probabili scelte di Mazzarri: si rivede Anguissa dal 1'

Mazzarri vuole riconfermare il 3-4-3 ma nessun acquisto dell’estate e di gennaio è annunciato tra i titolari. Quasi 80 milioni di euro in panchina, tra Lindstrom, Ngonge, Natan, Cajuste e gli altri. Scontato il ritorno a centrocampo di Anguissa. E di Lobotka, tornato faro intoccabile anche con la Lazio. In attacco la certezza sarà il tridente composto da Kvara, Simeone e Politano.

Walter Mazzarri

Napoli Hellas le scelte di Mazzarri

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis, che ieri non è stato al centro tecnico, è stato chiaro con Mazzarri: bisogna centrare gli obiettivi del quarto posto e dell’approdo ai quarti di finale della Champions. Come? Scelga lui. Perché, in maniera machiavellica, per De Laurentiis il fine giustifica il mezzo. Quindi va bene la difesa a tre e mettere ancora da parte i colpi dell’estate e quelli di gennaio.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli