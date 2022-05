Napoli-Genoa, il Secolo XIX attacca: tifosi genoani hanno applaudito Insigne, quelli partenopei hanno fischiato i rossoblù

Notizie Napoli calcio. C'era una volta il gemellaggio Napoli-Genoa. Ieri al Maradona un pomeriggio di forti e contrapposte emozioni per le due tifoserie: da una parte quella azzurra che salutava Lorenzo Insigne, dall'altra quella del Grifone che soffriva per la retrocessione in Serie B.

Non mancano però le polemiche per questo Napoli-Genoa, come riportato da Il Secolo XIX che si sofferma sul diverso atteggiamento da parte delle due tifoserie: