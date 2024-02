Napoli-Genoa, si va verso questa decisione su Piotr Zielinski

Napoli - Decisione nei confronti di Piotr Zielinski da parte di Mazzarri e del Napoli in vista della prossima partita Napoli-Genoa.

Napoli-Genoa, la decisione su Zielinski

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Piotr Zielinski:

"A centrocampo Zielinski va verso l’esclusione. Ci sono diverse idee per sostituirlo: Cajuste, Lindstrom o il debutto di Traorè. Tornerà il tridente Politano-Simeone-Kvaratskhelia per colpire il Genoa, una squadra in ottime condizioni che ha entusiasmo nonostante la sconfitta contro l’Atalanta".