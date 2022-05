Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: due ballottaggi per Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Genoa che scenderanno in campo domani alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. Ci sono alcuni dubbi da risolvere in maniera definitiva per Spalletti nell'undici da mandare in campo.

Probabili formazioni Napoli-Genoa Gazzetta

Nel Napoli sono essenzialmente due i dubbi di formazione: Fabian-Lobotka, con lo spagnolo che dovrebbe essere favorito nei confronti dello slovacco, e Mertens-Zielinski. In quest'ultimo caso Dries sembra decisamente davanti a Piotr per affiancare Osimhen in attacco. Nel Genoa non ci sono particolari ballottaggi. Blessin opta per il 4-2-3-1 con Ekuban, Amiri e Yeboah alle spalle di Destro.