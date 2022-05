Napoli-Genoa, per i liguri è la gara della vita: iniziativa dei tifosi rossoblù

Napoli Calcio - Genoa pronto a far battaglia domenica al Maradona per salvarsi la pelle, ma il Napoli - come assicura La Repubblica oggi in edicola - non sarà la Juventus di venerdì scorso con la testa già alla finale di Coppa Italia. Piuttosto ci sarà una squadra che vuole salutare degnamente Lorenzo Insigne alla sua ultima gara a Fuorigrotta e che e mantenere il terzo posto in campionato, il prestigio di tale posizione e soldi in ballo. Inoltre, c'è l'intenzione di rompere la striscia negativa di risultati interni.

Napoli-Genoa, l'iniziativa dei tifosi ospiti

Intanto è pronto un esodo dalla Liguria nel settore ospiti come riferisce La Repubblica: