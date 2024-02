Repubblica - Napoli-Genoa, Osimhen partirà dalla panchina: il motivo

Osimhen solo in panchina per Napoli-Genoa. Salvo sorprese delle prossime ore, dovrebbe essere questo lo scenario per il centravanti nigeriano di rientro a Castel Volturno.

Osimhen non titolare per Napoli-Genoa

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, il ritorno dalla Nigeria è previsto nella giornata di oggi col rientro dunque per domani a più di 48 ore dalla partita di campionato. Ci sarebbe in realtà tutto il tempo per gettarlo subito nella mischia, ma tutto lascia pensare che il reinserimento del bomber sarà graduale e dunque partendo da bordocampo.

Il club si spera innanzitutto che il viaggio sia senza imprevisti, considerando quanto accaduto in passato in alcune circostanze, poi che le condizioni siano buone e ci sarà subito una verifica con lo staff medico per confermarlo. L'idea, se tutto andrà bene, è di lanciarlo mezz'ora col Genoa per poi partire dal 1' minuto contro il Barcellona.