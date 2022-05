Spalletti-De Laurentiis, Repubblica: quattro linee guida per il futuro del Napoli

Notizie Napoli calcio. Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha dettato le linee guida che il Napoli dovrà seguire in vista della prossima stagione.

Ecco quanto scritto da Antonio Corbo sui punti cardine da cui ripartire la prossima stagione:

Saranno decisive 4 linee guida. Chiarezza sui programmi tra presidente, Giuntoli e Spalletti in assoluta lealtà, senza colpi bassi per procura. Decisione non tardiva su Osimhen: se è lui la chiave del gioco, che arrivino giocatori compatibili. Preparazione senza noie muscolari. Dimenticare lo scudetto sprecato cercando di vincerne uno, ma davvero.