Napoli-Frosinone, probabili formazioni Gazzetta: out Osimhen e Kvara, tridente inedito! | GRAFICO

Notizie calcio. Questa sera andrà in scena Napoli-Frosinone, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Mazzarri prepara un robusto turnover ed è pronto a sperimentare diverse novità nella gara del Maradona.

Napoli-Frosinone probabili formazioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mazzarri proverà a far tirare il fiato a diversi titolari: in attacco chance dal 1' per Lindstrom, che affiancherà Simeone e Raspadori (in panchina Osimhen e Kvaratskhelia). Novità anche in mediana con il debutto da titolare di Gaetano con Lobotka e Cajuste. In porta spazio a Gollini: costretti agli straordinari, invece, Di Lorenzo, Rrahmani e Natan.