Napoli-Frosinone, Mazzarri vuole sfatare un tabù stagionale e confermare un dato in Coppa Italia

Notizie calcio. Questa sera andrà in scena Napoli-Frosinone, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco quanto scritto da Tuttosport in vista della gara dello stadio Maradona:

Nel clima di entusiasmo che avvolge il Napoli di Walter Mazzarri, c’è un obiettivo ben chiaro: conquistare la terza vittoria consecutiva, per la prima volta in stagione. Stasera, nel debutto stagionale degli azzurri in Coppa Italia. Al Maradona arriva Eusebio Di Francesco con il Frosinone, che per la prima volta nella sua storia disputerà un ottavo di finale di Coppa nazionale. Dopo aver passato gli ottavi di finale per otto stagioni consecutive, gli azzurri sono stati eliminati nei due più recenti, contro Fiorentina e Cremonese.