Napoli-Frosinone, due importanti novità di formazione per Calzona: le scelte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Napoli-Frosinone che si giocherà oggi:

"La formazione è praticamente fatta. La novità principale riguarda Juan Jesus: il brasiliano non si è allenato a causa della sciatalgia e quindi oggi non ci sarà. Al suo posto toccherà ad Ostigard che giocherà in coppia con Rrahmani in difesa. Non ci sarà neanche l’infortunato Olivera e al suo posto a sinistra ci sarà spazio per Mario Rui. Poi ecco tutte le certezze, quelle che secondo Calzona possono garantire un finale di campionato all’altezza. Il terzetto in mediana – Anguissa, Lobotka, Zielinski – è un blocco granitico, così come il tridente offensivo. Politano – il migliore contro il Monza dopo il suo ingresso nella ripresa – sarà ovviamente titolare assieme ai gemelli del gol. Kvaratskhelia vuole onorare nel migliore dei modi il premio come miglior giocatore del mese di marzo, Osimhen punta ad una nuova prodezza ( dopo il colpo di testa a 2,23 metri di Monza)".