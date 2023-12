Arriva la prima vera contestazione al Maradona: cosa è accaduto al triplice fischio

Notizie Calcio Napoli - Tanta e giustificata rabbia ieri allo stadio Maradona al termine di un surreale Napoli-Frosinone terminato 0-4 per gli ospiti.

Napoli-Frosinone, contestazione al Maradona

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, ieri sera, per la prima volta da questa stagione, i campioni d’Italia in carica subiscono la prima vera contestazione del publico. “Meritiamo di più”, è stato l’urlo diffuso. Tanti poi i fischi al termine del match per un pubblico indignato. Molti, ovviamamente, hanno lasciato il posto prima del dovuto proprio come ulteriore segno di disappunto inaccettabile.