Napoli-Frosinone, Allegri potrebbe ritrovare quattro giocatori almeno per la panchina!

Ultime notizie SSC Napoli - Dall’inizio dell’anno, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono undici gli stop patiti dai giocatori di Allegri in sole sei partite, cinque di campionato e una di Champions League. Qualcuno, tuttavia, potrebbe tornare disponibile in vista del prossimo match del Napoli.

Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta. Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Secondo il quotidiano in edicola, Luca Marianucci potrebbe andare almeno in panchina, mentre Alex Meret, Giovane e Leonardo Spinazzola dovrebbero essere a disposizione per la sfida di sabato con il Frosinone tant’è che si sono allenati ieri pomeriggio con il gruppo.