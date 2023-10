Napoli-Fiorentina: Osimhen di nuovo in panchina come a Lecce? Garcia ha già scelto

Napoli Real Madrid è già archiviata, ora è testa alla prossima partita di Serie A, Napoli Fiorentina, che sarà l'ultima prima della sosta delle Nazionali. Ancora turnover di Rudi Garcia che prende anche la decisione su Osimhen.

Napoli - Il Napoli ha già messo da parte l'ultima sfida persa in Champions League ma con una grande prestazione, tanto che si è usciti dal campo tra gli applausi dei 50mila del Maradona. Ora però è tempo di pensare a Napoli Fiorentina e alla possibilità di turnover, scelta fatta su Osimhen:

Secondo Il Mattino, infatti, Osimhen inizierà titolare con la Fiorentina: cinque giorni sono più che sufficienti per recuperare dalla fatiche dopo il Real Madrid. Peraltro, un altro inizio in panchina, dopo quello di Lecce, non sarebbe di facile comprensione per il fuoriclasse nigeriano. Garcia oggi inizierà ad andare a fondo nella preparazione in vista dei viola dopo aver concesso la giornata di riposo post-Champions.