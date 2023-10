Napoli-Fiorentina, Italiano si affida a Nzola e Arthur: quattro calciatori l'hanno deluso e finiranno in panchina

Ultime notizie Serie A - "Fastidio, preoccupazione, concentrazione. C’era tutto questo, ieri, nella testa di Italiano. Uno che vive ogni mancata vittoria come una specie di tortura ma che, allo stesso tempo, è abituato a non perdersi in troppe recriminazioni", scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino: per questo fin da giovedì notte nei suoi pensieri c’era spazio solo per la gara di domani col Napoli.

Vincenzo Italiano è rimasto deluso da alcuni calciatori e col Napoli cambierà:

"Una partita nata malissimo, con 60’ tra i più brutti della gestione Italiano. E se quell’ultima mezzora ha riempito di soddisfazione il tecnico per la capacità di reazione dei suoi e per come sono entrati dalla panchina Arthur, Ikonè, Barak, Parisi e Kouame, è anche vero che proprio quello sforzo era ciò che tutti avrebbero voluto evitare. È chiaro che l’altra sera singoli come Sottil, Maxime Lopez, Mandragora e Beltran (ma non solo) hanno deluso. Per questo adesso, Italiano si aspetta che (anche) loro battano un colpo. E, nel frattempo, a Napoli, tornerà all’usato sicuro: Nzola e Arthur".