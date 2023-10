Napoli-Fiorentina: ieri al Maradona anche le prove di evacuazione in caso di terremoto

Notizie Calcio Napoli - C’è fortunatamente un momento apparente - e si spera permanente - di serenità sul fronte terremoti e Campi Flegrei dopo lo spavento degli ultimi giorni con una nuova e sentita scossa.

Campi Flegrei, prove di evacuazione al Maradona

Tuttavia, malgrado l’allarme rientrato per ora, la cautela non è mai troppa e così si continua a lavorare sulla sicurezza. Ieri per esempio, come riporta La Repubblica oggi in edicola, sono state effettuate le prove del piano di evacuazione: 200 tra steward e poliziotti hanno simulato il piano di fuga in caso di scosse durante la partita.