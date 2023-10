Napoli-Fiorentina, Corbo: "Quest'errore di Garcia ha condizionato la partita"

Notizie Calcio Napoli - Ne ha commessi diversi di errori ieri Rudi Garcia ma uno in particolare come riporta Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica.

Un neo che il giornalista evidenzia già nel titolo: “Garcia sbaglia il primo cambio si limita a osservare il pressing”. Il riferimento, dunque, è alla staffetta Anguissa-Raspadori dopo mezz’ora. “Nulla poteva fare per invertire i rapporti di forza al centro, compromessi già dal deludente Anguissa. La sua uscita sollecitava un cambio e non solo. Una variante tattica per arginare la Fiorentina. Il contemplativo Garcia non l’ha trovata”, si legge. E ancora “In palese inferiorità atletica, squadra travolta dalla velocità dei viola. Al Napoli non riesce il possesso palla come contromisura tattica. Errata la scelta di Raspadori”.