Repubblica - Chiesa a riposo in Coppa Italia per stare al top contro il Napoli: farà coppia con Cutrone al San Paolo

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, aveva lasciato Chiesa a riposo in Coppa Italia per giocarsi la carta del super attacco in campionato contro il Napoli. E così è. Stasera al San Paolo la Fiorentina torna in campo con le due punte, ma stavolta al posto del giovane ed esuberante Vlahovic c’è il talento di Federico Chiesa. Tocca a lui e Cutrone mettere in crisi la difesa di gattuso e dare a Iachini le indicazioni che cerca. Lì davanti la squadra viola ha bisogno di avere più peso, servono i gol. Cutrone ha rotto il ghiaccio contro l’Atalanta, Chiesa deve rimettersi in moto. la sfida di stasera sembra l’occasione giusta.

Chiesa ed Allan in Fiorentina-Napoli.



Oltretutto dietro a loro due la squadra sta crescendo. Lirola e Dalbert, finalmente rigenerati, garantiscono corsa e palloni dalle fasce. senza dimenticare Benassi e Castrovilli, altri due che sanno puntare la porta. In difesa i tre centrali garantiscono solidità, e in fase di non possesso si passa alla linea a cinque. Il lavoro di Iachini è partito soprattutto da qui, dal tentativo di ridare certezze alla difesa viola. Solo Pezzella sembra un po’ fuori fase, e la sfida di Napoli servirà anche a lui per ritrovare un po’ di concretezza.

Insomma, dopo aver fatto vedere un bel po’ di prudenza nelle prime partite, stasera il tecnico viola rompe gli indugi e prova a scardinare il Napoli con il gioco e la velocità. E con i gol di Chiesa e Cutrone, che per la prima volta giocano insieme dall’inizio. Una scelta ovvia, quasi inevitabile, soprattutto in una settimana in cui si gioca tre volte. La Fiorentina ha bisogno di continuità, ma soprattutto ha bisogno di un risultato importante contro una squadra importante per dare definitivamente il senso del cambiamento, e ripartire senza indugi. Iachini ci crede e con la scelta dei due attaccanti manda un messaggio preciso alla squadra. Adesso tocca ai suoi giocatori.