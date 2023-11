Napoli, festa di Halloween: c'erano quasi tutti! Giochi horror e dolcetti, ecco i loro travestimenti

Festa di Halloween per i giocatori del Napoli! Oggi il Corriere del Mezzogiorno in edicola racconta dettagli e retroscena del party celebrato dagli azzurri in un noto locale di Chiaia, un modo per concedersi una serata di spensieratezza, ma anche per saldare e cementare il gruppo in vista dei prossimi impegni.

Festa di Halloween

Alla festa di Halloween del Napoli c'erano almeno diciotto giocatori: Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Piotr Zielinski, Alex Meret, Jack Raspadori, Giovanni Simeone, Jesper Lindstrom, Pierluigi Gollini, Amir Rrahmani, Nikita Contini, Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano, Juan Jesus, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e i giovani D'Avino, Russo e Idasiak. A loro si sono aggiunti anche alcuni membri dello staff sanitario del Napoli.

A pubblicare le foto sui social ci ha pensato Rrahmani, che oggi il Corriere del Mezzogiorno definisce "mattatore" della festa, che viene raccontata così: "La serata è stata scandita da tante attività: i calciatori, alcuni con le rispettive consorti, hanno improvvisato anche alcuni giochi horror cercando di spaventare i compagni. Non sono mancati nemmeno i dolcetti e i festeggiamenti tipici di Halloween, con i giocatori che si sono gustati i classici dolcetti, come le mele caramellate e i marshmallow. Poi, tutti a casa".

Il Corriere poi passa in rassegna tutti i travestimenti: