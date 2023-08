Gazzetta - Napoli favorito per lo scudetto, ma il bis consecutivo non riuscì nemmeno a Maradona

Notizie calcio. Il giornalista Luigi Garlando, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha presentato il campionato di Serie A 2023/24 che scatta oggi.

Ecco quanto scritto sul Napoli di Rudi Garcia:

Favorite per lo scudetto? Napoli, Inter, Milan e Juve. Per gli azzurri non sarà facile riconfermarsi, l’uno-due consecutivo non riuscì neppure a Diego. La difesa ha perso l’anima (Kim). Garcia porta novità, ha bisogno di tempo. Ma Kvara e Osimhen, le prime stelle, ci sono ancora e il gioiellino Veiga promette di sedurre il Maradona. Può ripetersi.