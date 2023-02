Età media, "linea verde" e pochi over 30 impiegati: un dato premia De Laurentiis e Spalletti

Notizie Napoli calcio - L'incredibile stagione del club azzurro ha radici lontane, che risalgono alla volontà di tornare al passato e rivoluzionare l'ossatura della squadra: via i sentatori e gli over 30, spazio ai giovani di prospettiva con ingaggi contenuti e fame di vittorie.

Napoli calcio, età media tra le più basse

Nasce così il Napoli 2022/23 di Spalletti e De Laurentiis. Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la rosa azzurra ha un’età media di 25 anni e 9 mesi, la formazione tipo di 27 anni e tre mesi. Il Napoli di base è una squadra a bassa incidenza di trentenni e ultra-trentenni. Oggi ne ha in pancia soltanto quattro: Juan Jesus (31 anni), Mario Rui (31), Bereszynski (30) e Demme (30). Dei quattro soltanto Mario Rui può essere considerato un titolare, in campionato per 16 volte è partito dall’inizio. Gli altri hanno giocato poco.

Il Napoli è una delle società dei cinque Paesi europei calcisticamente top ad aver schierato il minor numero di trentenni in campionato. Ne ha utilizzati appena tre, come già scritto: Mario Rui, Juan Jesus e Demme, risultando la capolista più virtuosa. In Serie A, invece, solo Lecce e Torino hanno fatto meglio schierando appena due over 30.