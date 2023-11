Napoli-Empoli, nuovo retroscena: De Laurentiis e Garcia via senza parlare con la squadra!

Rudi Garcia ormai ad un passo dall'esonero, con Igor Tudor pronto a prendere il suo posto sulla panchina del Napoli. Oggi il quotidiano Il Mattino racconta alcuni retroscena sul rapporto tra Garcia e Aurelio De Laurentiis, a cominciare da quanto avvenuto prima, durante e dopo la partita Napoli-Empoli 0-1, che ne ha sancito la rottura definitiva.

Secondo la ricostruzione del Mattino, infatti, a differenza di quanto si era detto nei giorni scorsi, De Laurentiis non si è fatto vedere nell'ultima partita: "Non è sceso nello spogliatoio né all’intervallo né alla fine". Garcia dal canto suo "non ha parlato alla squadra, non ha parlato al presidente. L’unica telefonata ai suoi figli e a casa sua".

Ultime notizie. In teoria Garcia dovrebbe tornare domani a Napoli con un volo da Nizza, ma "difficilmente lo prenderà", anticipa Il Mattino.