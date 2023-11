Napoli-Empoli, le scelte di Garcia: sei azzurri sperano in una chance, le ultime su Lobotka

Ultime notizie Napoli - Il Napoli, ieri, è tornato subito in campo dopo la Champions. Garcia è ripartito dagli errori di martedì, ha preso in esame il gol subito, lavora sui dettagli per una crescita costante del gruppo. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli-Empoli, le scelte di Garcia

Nessun problema per Lobotka, uscito nel finale contro l’Union per un colpo subito al braccio dopo uno scontro di gioco. Sarà a disposizione per la gara di domenica: