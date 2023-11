Napoli-Empoli, come si prepara la gara delle 12:30: la colazione-pranzo e quel record di 10 vittorie consecutive

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 gare giocate alle 12:30, con un punteggio aggregato di 27-2. L'ultimo lunch match in casa in campionato è stato il 6-0 sulla Fiorentina del 17 gennaio 2021. Ma come si prepara una gara delle 12:30? Lo racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Ritiro, dolce ritiro: è una giornata molto particolare per gli azzurri che si vedono alle 9,30 nella sala colazione per il primo appuntamento all'interno dell'hotel Serapide, a due passi dall'Accademia e a meno di un chilometro dal cratere della Solfatara. Ma è una colazione strana: perché il dottor Canonico, tre ore prima della gara, farà trovare anche pasta e altri carboidrati, frutta e verdure e così via dicendo. Una colazione-pranzo a buffet, dove le indicazioni del nutrizionista si sposano con quelle che sono le esigenze dei singoli. Non devono assolutamente mancare i cibi ricchi di amido quali pasta, riso, pane o patate. Gli zuccheri vanno invece limitati. Al contrario di quanto si potrebbe pensare inoltre, oltre ai grassi è sconsigliato consumare proteine (carne, uova, formaggio). Le verdure hanno un ruolo fondamentale nel pasto pre-partita, anche se mandarle giù al mattino presto pure più faticoso. Così come è necessario prestare attenzione all'abbinamento degli alimenti ed a mantenere l'equilibrio tra gli stessi all'interno dello stesso pasto. Ma chiaro, tutto è concentratissimo, tenendo conto che poi la partenza per il Maradona è prevista poco dopo le 11. Orario strano, ma le esigenza tv, la voglia di spopolare sui mercati orientali, spinge per questo lunch match che non piace a nessuno. Tranne ai club che incassano qualcosa in più".