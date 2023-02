Napoli-Eintracht Francoforte, Gazzetta: 40mila biglietti polverizzati in 6 ore! Oggi si raggiungerà il sold out

Calcio Napoli - Sold out per Napoli-Eintracht Francoforte. Nella giornata di ieri sono stati davvero tanti i disagi e le code virtuali per aggiudicarsi il tagliando per assistere al ritorno degli Ottavi di Champions League al Maradona. La prevendita è proseguita ad un ritmo impressionante. Oggi verranno messe sul mercato le ultime scorte dei vari settori. Il tutto esaurito è ormai davvero ad un passo. Come si legge su gazzetta ieri in 6 ore sono stati polverizzati ben 40mila biglietti

Maradona sold out Napoli Eintracht Francoforte

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, entro oggi termineranno tutti i biglietti disponibili per assistere alla gara tra Napoli ed Eintracht Francoforte allo stadio Maradona. Ci sarà dunque il tutto esaurito per la gara di ritorno degli Ottavi di Champions League. Il Maradona è pronto a spingere gli azzurri verso un traguardo storico.