Napoli e Barcellona nel cuore di una stagione fallimentare: i Quarti di Champions sarebbero un salvacondotto

Napoli - In Champions League si sfideranno Napoli e Barcellona, due squadre che sono nel cuore della stagione fallimentare. Il Napoli è tornato squadra da 5°/6° posto, si è mosso molto sul mercato invernale, ma i nuovi giocano poco: il rientro di Osimhen è la sua grande chance. Il Barcellona ha ormai bruciato Xavi (dimissionario da luglio) in classifica non ha più speranze di raggiungere il Real, sorride soltanto per le belle giocate di Yamal. Per entrambe i quarti di Champions sarebbero un salvacondotto.