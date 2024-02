Napoli, due punti gettati al vento! Ennesima batosta al fragile morale della squadra

Cagliari-Napoli 1-1, oggi sul quotidiano La Repubblica il commento del match: "Due punti gettati al vento e un’altra batosta al fragile morale del Napoli, che rischia di pagare a caro prezzo la vittoria sfumata in extremis nella trasferta di Cagliari".

Cagliari-Napoli

Ultime notizie. Per gli azzurri il pareggio di Cagliari è l'ennesima mazzata alle già limitate speranze di raggiungere il quarto posto in classifica, ormai lontanissimo. Mancano 13 partite alla fine del campionato e già mercoledì toccherà affrontare il Sassuolo in trasferta.

Repubblica commenta così l'errore di Juan Jesus che è costato il pareggio all'ultimo miunto: "Errore fatale di Juan Jesus, che si è lasciato scavalcare da un pallone innocuo e ha vanificato in un attimo gli sforzi fatti dai suoi compagni per mettere le mani sul prezioso successo".

Non vanno meglio gli altri: "Mazzocchi ha sprecato la grande possibilità di mettersi in evidenza", Traorè e Dendoncker restano in panchina e il loro contributo resta "inesistente". Zielinski prova a mettere ordine "senza però trovare collaborazione". E ce n'è pre tutti: "Isolato Osimhen, spento Kvaratskhelia". Così il Napoli conferma di avere enormi difficoltà in attacco e a Calzona non sono bastati 5 giorni in panchina per risolvere la situazione.