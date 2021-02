Napoli disastroso! Repubblica: le assenze unico alibi insufficiente, primo tempo regalato al Granada

Ultime notizie Napoli - Colpito e quasi affondato. Il Napoli ha un piede e mezzo fuori dall’Europa League, dopo la netta (2-0) e meritata sconfitta di ieri a Granada. Ne parla Repubblica.

"Disastroso il primo tempo, regalato agli spagnoli. Appena decorosa la ripresa, in cui però non è arrivato nemmeno il gol della speranza. Unico alibi, insufficiente, l’emergenza. Le dieci assenze e la necessità di fare comunque un po’ di turn over, con la trasferta di campionato a Bergamo dietro l’angolo, hanno costretto Gattuso a mandare in campo il Napoli con una formazione rimaneggiata e pure inedita, in cui Lobotka e il rientrante Fabiàn hanno dato un po’ di respiro a Bakayoko e Zielinski. Nessun cambio invece in difesa e in attacco: i due reparti in cui gli azzurri in questo momento non dispongono nemmeno di una alternativa"