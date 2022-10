Napoli di rimonta, c'è un dato che lo dimostra. Il Mattino: è così che si diventa big

Un Napoli che emoziona e mostra sempre più il dna delle grandi squadre. Spalletti è riuscito a creare un gruppo capace di affrontare al meglio situazioni diverse, di produrre calcio spettacolare nelle giornate particolarmente ispirate e nello stesso tempo di stringere i denti e fronteggiare le difficoltà con lucidità e carattere.

Come riporta Il Mattino:

"Tanti indizi in questa crescita esponenziale degli azzurri dalla prima partita di Verona a l'ultima di Amsterdam contro l'Ajax e un punto in comune: la capacità di rimontare lo svantaggio iniziale e di venire fuori dalla buca crescendo sempre più minuto dopo minuto e di trionfare alla distanza. Una goleada del Napoli nella partita di esordio al Bentegodi e un trionfo dalle dimensioni ancora più ampie a corredo di una prestazione sontuosa contro l'Ajax. Il colpo all'Olimpico con la Lazio ha accresciuto l'autostima e il trionfo 4 giorni dopo al Maradona contro il Liverpool ha dato un'ulteriore spinta molto positiva. Un mix di organizzazione tattica, qualità tecnica, lucidità, brillantezza atletica e cuore: tante qualità mostrate dal Napoli di Spalletti, una formazione che sta riuscendo a tirare fuori il meglio contro qualsiasi tipo di avversario adattandosi a tutte le situazioni. Una squadra europea che in Champions League ha segnato 13 gol in 3 partite come Bayern Monaco e Barcellona e con una sola rete in meno rispetto all'Arsenal. Il 4-3-3 di Spalletti sta funzionando a meraviglia, il Napoli crea tanto e rischia poco: la base è rappresentata dal pressing di squadra efficace per recuperare palla il più in alto possibile e nella capacità di scalare al meglio quando viene superato il primo blocco di pressione".