Napoli devastante al Maradona: migliore striscia di vittorie consecutive dal 1990

Calcio Napoli - Il Napoli ha vinto gli ultimi otto incontri al Maradona in campionato. Un dato sicuramente importante e se vogliamo anche storico per gli azzurri. Quella attuale è la migliore striscia di vittorie di fila in casa dalla stagione 1989-90. In quel caso, tra dicembre e aprile, gli azzurri inanellarono ben 11 successi consecutivi.

La squadra di Luciano Spalletti, prima della Roma, aveva battuto Juventus, Udinese, Empoli, Sassuolo, Bologna, Torino e Spezia. L’ultima a fare punti a Napoli è stata il Lecce con l’1-1 del 31 agosto.