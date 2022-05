Repubblica - Società non interessata allo Scudetto: è riapparsa quando ha temuto di perdere Champions

Notizie Napoli calcio. Terminata una stagione, per il Napoli di De Laurentiis è già tempo di bilanci. La prima annata Spalletti è archiviata, tra obiettivi centrali e sogni svaniti per limiti strutturali.

Della stagione del Napoli di Spalletti ne ha parlato Antonio Corbo su Repubblica, riassumendo i passaggi chiave dell'annata del club di De Laurentiis:

Ha ragione Spalletti: ritiene chiuso un ciclo. Ha l’onestà di dirlo ma anche il garbo di tacere la verità. Riceve più critiche dei suoi demeriti per il campionato più facile da vincere e più goffamente perso. Perché? Non aveva chiaro interesse la società riapparsa solo quando ha temuto di perdere i soldi della Champions, non aveva esperienza di scudetto in Italia l’allenatore, né ha riunito la squadra in un grande sogno.