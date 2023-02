Napoli: De Laurentiis non cambierà il tetto ingaggi con lo scudetto, niente aumenti

Il Napoli viaggia ad alta velocità in questa stagione con Spalletti in panchina che riesce a tirare il meglio fuori da ogni suo giocatore anche se per pochi minuti. Intanto, arrivano indiciazioni sulle scelte della società di De Laurentiis in ottica calciomercato.

Calciomercato Napoli: cosa cambia con lo scudetto

Napoli - Costruita una squadra competitiva in questa stagione nonostante il bilancio in rosso. Perché la società ha le idee chiare, ma ancor di più anche per il futuro. Perché, come già annunciato da De Luarentiis, il tetto ingaggi del Napoli è stato abbassato e non cambierà nemmeno in futuro in caso di scudetto. La media stipendi resta di 2,5 milioni a stagione e non ci saranno trattative al rialzo nemmeno per i rinnovi, come accaduto già con Mertens e Insigne la scorsa estate.