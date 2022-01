Napoli da Scudetto? CorSport: sognare non costa niente, gli azzurri hanno lanciato tre segnali confortanti

Napoli calcio - Sognare non costa niente. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport dopo la vittoria del Napoli a Bologna.

"Ha fermato la Juve allo Stadium, poi ha battuto la Samp al Maradona e ieri ha annientato il Bologna con una doppietta di Lozano, dando l’impressione, per almeno settanta minuti, di aver ritrovato la strada giusta. L’anno non poteva cominciare meglio per il Napoli da scudetto (e non da Coppa...) anche se Spalletti, da buon toscano, ha passato il post partita a borbottare di tutto e di più contro i suoi giocatori, colpevoli di aver concesso agli avversari la possibilità di risalire la corrente e di mettere in pericolo la porta di Meret, salvato anche da un palo. Senza alcuna polemica, sia chiaro, ma Luciano desiderava tenere alta la tensione sugli obiettivi della squadra e di non lasciarla galleggiare tra complimenti e applausi. Perchè il Napoli ha dato una dimostrazione di forza, di coraggio e di abilità davvero confortante per chi non considera il discorso scudetto già chiuso, tanto più dopo la sconfitta del Milan, stroncato dall’effetto-Serra e dallo Spezia, e dopo il pareggio dell’Inter a Bergamo".