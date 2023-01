Napoli da record, messo nel mirino un primato della Juventus: il dato

Notizie Napoli calcio - Archiviato il girone d'andata con la quota record di 50 punti (solo Juventus due volte e l'Inter hanno fatto meglio), il Napoli di Spalletti non intende fermarsi e vuole continuare la sua cavalcata verso il tricolore a cominciare dal big match di questa sera contro la Roma.

Napoli, nel mirino un record della Jueventus

Come riportato da Il Mattino, l'obiettivo del club azzurro è di continuare a macinare punti per ampliare sempre di più il distacco dalla seconda. In tal senso, riportano dal quotidiano, non appare impensabile puntare al record di 103 punti conquistati dalla Juventus di Conte (che a metà stagione era a +8 dalla seconda, il Napoli a +12): gli azzurri hanno perso una sola partita su 19, in casa dell’Inter, e mantenendo questo ritmo potrebbero anche trovarsi a ridosso di quella incredibile quota.