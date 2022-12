Napoli-Crystal Palace, occhio a Raspadori: oggi si può ripetere l'esperimento

Napoli Calcio - Occhio alla posizione di Giacomo Raspadori anche quest’oggi per Napoli-Crystal Palace, ultima amichevole in Turchia prima di lasciare il ritiro.

Napoli-Crystal Palace, Raspadori ancora mezzala?

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, dopo l’esperimento con l’Analyaspor, il jolly ex Sassuolo potrebbe essere riproposto nella linea di centrocampo come mezzala, una prova che ha funzionato nell’ultima apparizione e che potrebbe cercare conferme in un impegno più difficile.

In ogni caso - evidenzia il quotidiano - sarà una soluzione ulteriore alla ripresa del campionato, sia per il Napoli per essere ancor più insidioso e avere un'alternativa in più ma anche per il giocatore per ottenere ulteriore minutaggio quando magari in attacco giocherà qualcun altro.