Tuttosport - Con la Cremonese per "vendicare" la Coppa Italia: Spalletti punta un record della Juve

Notizie Napoli calcio - Domani sera allo stadio Maradona la squadra di Spalletti tornerà in campo per la 22^ giornata di Serie A. Andrà in scena Napoli-Cremonese, con gli azzurri che vorranno anche vendicare la cocente eliminazione patita in Coppa Italia ai rigori contro i grigiorossi.

Napoli-Cremonese, due obiettivi per Spalletti

Non sola la vendetta (sportiva) post delusione Coppa Italia, secondo Tuttosport il Napoli di Spalletti punta ad un record ancora più grande a fine stagione e per farlo vuole continuare a vincere e correre in classifica:

Nessuno sconto alla Cremonese, come piccola vendetta per l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma anche per provare a riscrivere tutti i record del Napoli e del campionato. L’obiettivo dei 102 punti conquistati dalla Juve di Antonio Conte è evidente anche se non dichiarato.