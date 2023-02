Tuttosport - Niente turnover per Spalletti contro la Cremonese: scelta dettata dal calendario

Notizie Napoli calcio - Domani sera il Napoli ospiterà la Cremonese allo stadio Maradona nel più classico dei testa-coda di classifica. Pochi dubbi di formazione per Spalletti, che non vuole lasciare nulla al caso nonostante l'ampio vantaggio in classifica.

Napoli-Cremonese, niente turnover per Spalletti

Il tecnico di Certaldo è orientato a confermare la squadra titolare, come riportato da Tuttosport:

Finché si giocherà una gara a settimana, il coach toscano è molto probabile che decida di mettere in campo la cosiddetta formazione dei “titolari fino al 60’”, per continuare a dominare il campionato e provare ad allungare ancora le distanze con le inseguitrici.