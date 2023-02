Napoli-Cremonese, in campo un solo azzurro titolare della disfatta in Coppa Italia

Ultimissime Calcio Napoli - Vigilia di Napoli-Cremonese, gara che riporta alla mente lo scontro di gennaio in Coppa Italia con la sorprendente eliminazione ai calci di rigore per gli azzurri.

Napoli-Cremonese, la decisione di Spalletti

Proprio per questo, nonostante l’ultimo posto in classifica e zero vittorie in campionato, Luciano Spalletti non si fida e tiene altissima l’attenzione. Rispetto alla formazione che scese in campo in campo, molto sperimentale e imbottita di riserve, della stessa squadra iniziale dovrebbe esserci di fatto solo Meret in porta. Poi conferma in toto degli 11 visti contro Roma e Spezia col solito ballottaggio Lozano-Politano sulla destra.